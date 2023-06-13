Кадыров: бойцы «Ахмата» займутся предотвращением вылазок ДРГ на границе России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 13 июня, рассказал о том, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению вылазок украинских диверсионных групп в приграничных районах России.

В своем Telegram-канале Кадыров сообщил, что по его поручению депутат Госдумы Адам Делимханов провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и Росгвардии.

«На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат», которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи», - написал глава Чечни.

Он добавил, что уже выработаны эффективные меры взаимодействия, направленные на то, чтобы значительно усилить безопасность российских приграничных районов.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой. ВС РФ уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали регион.

СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе, о теракте. По данным ведомства, жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам.