CNN: Трамп заявил в суде, что не признает вину по делу о секретных документах Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая в суде в Майами, заявил, что не считает себя виновным в деле о сокрытии секретных документов. Об этом проинформировал телеканал CNN.

«Не виновен», - ответил бывший американский лидер на соответствующий вопрос судьи.

Ранее Трамп уже отрицал свою вину, а также заявлял, что уголовные дела против него имеют политическую подоплеку.

Напомним, 9 июня 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по 38 пунктам. Бывшего американского президента обвиняют в сокрытии секретных документов, связанных с национальной безопасностью США, заговоре с целью воспрепятствования правосудию и в ложных обвинениях или показаниях.

Позже также стало известно, что секретные документы, касающиеся ядерных программ США и являющиеся гостайной, Трамп хранил у себя дома, тогда как обязан был сдать их после того, как закончился его президентский срок.