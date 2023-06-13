Экс-советник НАТО Жак Бо заявил о наступлении переломного момента на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер военной разведки и экс-советник Североатлантического альянса Жак Бо заявил, что ситуация на Украине приближается к переломному моменту.

Полковник пояснил, что в настоящее время уже стоит задуматься о начале переговоров, однако никто не знает, когда и в какой форме они будут проводиться. Не ясно также, по его словам, кто будет принимать участие в данном процессе.

«Политики Запада никак не хотят помочь переговорному процессу. Тем не менее приближается переломный момент», — заявил Жак Бо в интервью на YouTube-канале Omerta.

Экс-советник НАТО пояснил, что из-за неудачных атак Вооруженных сил Украины в стране зреет недовольство. Кроме того, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский не смог собрать нужное для контрнаступления число военных, а боеспособные части украинской армии ранее существенно поредели в битве за Артемовск.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал потери Вооруженных сил Украины. Он сообщил, что их потери в 10 раз превышают российские. Что касается контрнаступления ВСУ, то, по словам российского лидера, ни на одном из участков противник успеха не имел. Глава государства также рассказал, что украинская армия потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин.

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