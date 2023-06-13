Атаки дронов, катастрофические потери Украины, необходимость мобилизации: Владимир Путин ответил на острые вопросы военкоров

Владимир Путин ответил на острые вопросы военкоров Фото: kremlin.ru

Военкоры в самом начале разговора с Владимиром Путиным признались, что рассчитывают на честность и откровенность.

- С моей стороны – точно, обещаю, - тут же ответил президент.

Ну а дальше без формальностей и долгих вступлений пошли вопросы.

ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ ЦЕЛИ СВО?

- Нет, они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер.

Дальше Владимир Владимирович неожиданно признался, что и в него стреляли.

- Здесь очень опытные люди, - обратился он к военкорам. - За год с лишним – под пулями меняется сознание. Я знаю. Не так, как вы лазал под пулями, но когда летел на вертолете – по нему стреляли трассирующими пулями. Все это меняет сознание.

Потом российский лидер удивился политике Зеленского.

- Таких ублюдков, как Бандера, подняли на пьедестал. Удивляюсь, как человек с еврейской кровью, возглавляющий Украину, может поддерживать неонацистов. Когда они уничтожали гражданское еврейское население.

- Демилитаризация – мы методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? Они «Леопарды» производят или «Брэдли»? Или не поступившие на вооружение F-16? Ни шиша они не производят! ОПК скоро перестанет существовать. Боеприпасы привозят, технику привозят... Так долго не протянешь. Вопрос демилитаризации стоит в практическом плане.

Защита людей на Донбассе – да обстрелы есть. Будем методично решать. По большому счету, никаких принципиальных изменений целей на сегодня не произошло. Изменений нет, - подчеркнул Путин.

КАК ПРЕЗИДЕНТ ОЦЕНИВАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ?

- Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Там структура потерь для них неблагоприятная. Из всех потерь они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической, по личному составу.

Потери могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Обычно безвозвратных потерь 25-30%, у них почти 50 на 50. Обороняющаяся сторона несет меньше потерь, но все же соотношение потерь примерно 1 к 10. Что называется, в нашу пользу.

Что касается бронетехники, то там еще серьезней. Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием по скоплению личного состава и техники. Это примерно 25-30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа.

КАК ВЫШЛО, ЧТО ДРОНЫ АТАКУЮТ КРЕМЛЬ, А ПОЛЬСКИЕ НАЕМНИКИ НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ?

Этот вопрос президенту задал лично военкор KP.RU Александр Коц.

- Польские наемники правда воюют и несут большие потери. Но они их скрывают. Жаль, что скрывают и перед своим населением.

Что касается беспилотников - традиционная система ПВО настроена на ракеты и большие самолеты. Беспилотники, о которых вы говорите, изготовлены из современных легких материалов. Их сложно обнаруживать. Но это будет сделано наверняка.

Что касается приграничья - проблема есть. Она связана с желанием отвлечь наши силы на эту сторону. Отвести часть подразделений с направлений важных для украинского контрнаступления. Мы обязаны обезопасить граждан. Конечно, нужно укреплять границу - процесс идет, быстро. Задачу решим.

Но возможность обстреливать нашу территорию с Украины остается. Надо повышать эффективность контрбатарейной борьбы. Или мы рассмотрим вопрос создания на территории Украины санитарной зоны на таком удалении, чтобы нельзя было достать до нас.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ СИММЕТРИЧНО НА ТЕРАКТЫ?

- Мы должны бороться с этим и мы боремся. Некоторые результаты этой работы становятся результатом гласности и общественность с ней знакома. Задержание агентов, сотрудников спецслужб, работа идет. Но мы в отличие от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна. А там – режим. И они действуют, как режим, основанный на терроре. У них очень жесткий введен контрразведовательный режим, военное положение. Я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно улучшать и расширять работу правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, что стоящие в этом плане задачи решаемы.

Путин добавил, что правоохранителям стоит «обеспечить безопасность» от покушений тем людям, которые могут стать жертвами покушений.

- Но вводить военное положение по стране нет смысла. Но надо работать тщательнее, - резюмировал президент.

КТО ВИНОВЕН В ПОДРЫВЕ КАХОВСКОЙ ГЭС?

- Кто виновен – понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Мы в этом точно не заинтересованы. Скажу странную вещь, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом участке. К сожалению, почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но вот поскольку такой разлив произошел, то и наступление не состоялось.

НУЖНА ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ?

- Я за этим пристально не слежу, но некоторые общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион, два миллиона. Это зависит от того, что мы хотим. Наши войска были у Киева. Нам нужно туда возвращаться или нет? Я риторически вопрос задаю, ясно, что у вас ответа на него нет. Я сам только могу на него ответить. Но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Ну нет такой необходимости сегодня.

Мы с января этого года начали работу – набрали свыше 150 тысяч контрактников. А вместе с добровольцами – 156 тысяч. А у нас мобилизация была 300 тысяч. В этих условиях Минобороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации сегодняшний день, конечно, нет.

ЧТО СТАЛО С КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ?

- Не все, может быть, у нас проходит в средствах массовых информации, хотя стесняться здесь нечего. Удары по всей энергосистеме Украины – это разве не ответ на преодоление красных линий? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Украины в Киеве – разве это не ответ? Ответ!

Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать.

ОТПРАВЯТ ЛИ СРОЧНИКОВ НА ЛИНИЮ СОПРИКОСНОВЕНИЯ?

- Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции - а она проходит по Новороссии и Донбассу - как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела. Хотя, конечно, сегодня уже это - территория Российской Федерации. Но, тем не менее, специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону, нет.

ПАРКЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ

- До проведения СВО (в армии – Ред.), как в любой государственной структуре, паркетных людей было очень много. Началась СВО, и очень быстро начали понимать, что паркетные генералы, которых в любой армии мира в мирное время более чем достаточно, они, мягко говоря, не эффективны. А те, кто вроде бы сидели в тени, они оказались очень эффективны и очень нужны. К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они себя не жалеют. Вот беда в чем!

КАК ДАЛЕКО МЫ ПОЙДЕМ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ?

Я это могу вам сказать только с глазу на глаз! А вообще все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого, так называемого, контрнаступления. Я думаю, что, понимая катастрофические потери, руководство, какое бы оно ни было, голова-то есть, должно задуматься, что делать дальше. А мы будем смотреть из того, какой будет ситуация. И исходя из этого – будем предпринимать дальнейшие шаги.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?

- В ходе специальной военной операции стало понятно, что многих вещей не хватает. Это высокоточные боеприпасы, средства связи, БПЛА. Да, и летательные аппараты эти - беспилотники. Они у нас есть. Нам, к сожалению, их не хватает количественно, - сказал президент.

Но он отметил, что наши солдаты эффективнее используют дроны.

- Наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника, - заявил Владимир Владимирович.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ У ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ?

- Мы это делаем не для Украины, а для дружественных нам стран Африки и Латинской Америки. Нам было обещано, что наше зерно не будет подвергаться репрессиям - нас в очередной раз обманули. Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска морских беспилотников.

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