Глава минфина США Йеллен признала, что из-за санкций некоторые страны ищут альтернативу доллару

Министр финансов США Йеллен признала, что американские санкции вынуждают ряд стран переключаться на другие резервные валюты. Фото: REUTERS

Страны, попавшие под американские санкции, вынуждены искать альтернативу доллару. Это признала глава американского минфина Джанет Йеллен.

«Когда мы вводим санкции, страны, которые опасаются, что против них будут задействованы эти санкции, вынуждены искать другие инструменты, помимо доллара, для осуществления сделок», - сказала министр на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США.

Джанет Йеллен заявила, что большинство стран не имеют значимых путей для обхода использования доллара, но признала, что со временем доля иных активов в резервах других стран увеличится «в силу естественного стремления к диверсификации».

«Но доллар, несомненно, продолжит оставаться доминирующим резервом», - выразила надежду глава Минфина США.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что санкции сильно ударили по престижу доллара и евро. Все больше стран переходят на расчеты в нацвалютах, и этот процесс не остановить, отметил он.

Американский экономист Рикардс также считает, что антироссийские санкции подорвали устойчивость доллара.