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НовостиОбщество14 июня 2023 2:42

Журналист из Франции рассказал о масштабах строительства в Мариуполе

Французский журналист Тронше считает, что Мариуполь должен стать морским курортом
Мария ПАВЛОВА
Журналист из Франции впечатлился масштабами восстановления Мариуполя.

Журналист из Франции впечатлился масштабами восстановления Мариуполя.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мариуполь должен стать морским курортом после окончания восстановительных работ. Такое мнение высказал корреспондент Radio France Сильвен Тронше, который побывал в заново отстраивающемся городе.

Журналист отметил, что его впечатлили масштабы строительства и восстановительных работ в Мариуполе, в частности, множество новых красочных зданий, «дорожная инфраструктура и отели для туристов».

Напомним, мэр города Олег Моргун поздравил мариупольцев с Днем России и отметил, что Мариуполь с каждым днем становится все больше похожим на современные города Российской Федерации

Ранее корреспондент «Комсомолки» прошелся по улицам Мариуполя и увидел, как восстанавливают город. Фоторепортаж здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Мариуполь будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. Ремонтно-восстановительные и строительные работы идут на 1,8 тысячи объектов.