Российские войска уничтожили пикап и здание с украинскими боевиками Фото: REUTERS

Артиллеристы российской группировки войск «Юг» совместно с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап, а также здание, в котором было расположено место дислокации бойцов украинской армии. Об этом заявил боец артиллерийского дивизиона с позывным Аргун.

Российский боец уточнил, что место скопления украинских войск было обнаружено разведчиками «Спарты». «После чего под их корректировку мы его уничтожили», - передает РИА Новости слова военнослужащего.

По его словам, выводы о том, что сгорел пикап, можно было сделать по характерному черному дыму, который шел с места, где стояла машина.

Напомним, в конце прошлой неделе, 11 июня, российские военные Южной группировки войск на Донецком направлении при помощи наводки операторов батальона «Спарта» поразили несколько украинских полевых казарм.