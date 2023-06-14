Курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с апреля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля продолжает ослабевать по отношению к евро и доллару. Курс американской валюты во время торгов в среду, 14 июня, превысил отметку 85 рублей, что произошло впервые с 4 апреля прошлого года. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Согласно приведенным данным, на 9.50 мск, курс доллара поднялся на 73 копейки, составив таким образом 85,03 рубля.

Кроме того, растет и курс евро, а также курс юаня. Европейская валюта прибавила 76 копеек и стоит теперь 91,70 рублей, а юань подорожал на 11 копеек, до 11,84 рубля.

Напомним, накануне инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин сказал о том, что с технической точки зрения российская валюта к пику ослабления подойдет на этой неделе, назвав условными границами 83,5 рублей за доллар, а также 90,5 рублей за евро.