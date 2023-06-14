В Японии уволен госслужащий, поливавший кипятком и бивший цепью начальника

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Сотрудника департамента архитектуры, работавшего в японском городе Осака, уволили из-за того, что тот поливал кипятком, бил цепью, а также пытал электрошокером своего начальника. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как передает издание, выяснилось, что два года назад госслужащий, отвечающий за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов, бил своего начальника в грудь и по лицу, поливая его также кипятком, приставляя к нему электрошокер, а также ударяя его велосипедной цепью.

На данный момент его босс, терпевший это, уже вышел на пенсию. Как заявил госслужащий, его раздражало отношение начальника к работе, однако он раскаивается в применении насилия.

Мэрия города Осаки заявила, что такие действия со стороны госслужащего подрывают доверие к властям. Как отмечается, отстранение от должности является самым строгим наказанием для госслужащих, которое было принято в Японии.

Напомним, ранее чиновника в Японии уволили за дорогие ужины за счет бизнесменов. Как сообщалось, его подозревают в нарушении кодекса поведения государственных служащих.