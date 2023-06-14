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НовостиВ мире14 июня 2023 7:47

Визит делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси на ЗАЭС перенесен на сутки

Визит должен состояться четверг
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Визит делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси на ЗАЭС перенесен на сутки

Визит делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси на ЗАЭС перенесен на сутки

Фото: REUTERS

Посещение делегации МАГАТЭ вместе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС перенесен. Визит должен был состояться в среду, 14 июня

Как стало известно, визит пришлось отложить на сутки.

"Приезд делегации МАГАТЭ отложен, речь идет о переносе на сутки", - приводит слова источника, знакомого с ситуацией, РИА Новости.

Ранее Рафаэль Гросси также сообщал о том, что, помимо встречи с Владимиром Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС. Кроме того, Гросси планировал провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.

До этого в МАГАТЭ заявляли, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) по-прежнему продолжает забор воды из Каховского водохранилища. Водяные насосы продолжают работу при текущем уровне воды.