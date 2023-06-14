Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству принять исчерпывающие меры для дальнейшей интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны до 1 сентября 2023 года. Данный документ опубликовали на сайте Кремля.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство», - сказано в заявлении.

Отмечается, что кабмин также рассмотрит вопросы, связанные с цифровой трансформацией организации воздушного движения, в том числе те, что относятся к системе обслуживания воздушного движения, наблюдения, посадки, навигации, связи, а также противодействия применению дронов.

Напомним, днем ранее, 13 июня, российский президент заявил, что нехватку беспилотников Россия компенсирует эффективностью их применения.