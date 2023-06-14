МЧС отнесло прорыв Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера Фото: REUTERS

ЧП в Херсонской области, где произошел прорыв на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), а также масштабное подтопление, с общим ущербом свыше 1,2 млрд рублей, было отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера. Такое заявление в среду, 14 июня, сделал глава МЧС России Александр Куренков, подводя итоги заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», - приводят слова министра в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в результате прорыва на Каховской ГЭС по меньше мере 17 человек погибло. Кроме того, глава региона обратил внимание на ущерб, который был нанесен школам, детсадам и объектам здравоохранения в регионе.