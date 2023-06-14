Власти ФРГ не комментируют осведомленность о подготовке подрывов «Северных потоков» Фото: REUTERS

Власти Германии отказались комментировать информацию о том, что они знали о подготовке к теракту на российских газопроводах Nord Stream 1 и 2. Отвечая на запрос агентства ТАСС, в кабмине ФРГ сослались на то, что не могут раскрывать детали расследования.

«Просим отнестись с пониманием, что федеральное правительство не может комментировать продолжающиеся расследования», - заявил представитель кабмина Германии.

Речь идёт о публикации вещательной компании NOS, из Нидерландов, в которой сообщалось о том, что данные о подготовке к подрыву «Северных потоков» на Западе получили ещё в июне 2022 года от некоего информатора. Эта информация была в распоряжении у ЦРУ, а также у ряда европейских государств. Одной из первых эти данные получила Германия.

При этом, по данным немецкой газеты Die Zeit, сотрудники ЦРУ направляли Киеву предостережения, рекомендуя не осуществлять теракт на газопроводах.

Ранее KP.RU сообщил о том, что знаменитый расследователь Сеймур Херш указал на то, что за подрывом газопроводов стоят власти США.