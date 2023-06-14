Автосервисы в России столкнулись с нехваткой деталей для китайских машин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автосервисы в России начали сталкиваться с нехваткой запчастей для китайских машин. Об этом «Известия» сообщили представители отрасли.

Уточняется, что в особенности данная проблема затрагивает новые марки машин, только появившиеся на российском рынке, среди которых Jetour, Dongfeng, а также Tank. Как сообщили представители отрасли, склады станций техобслуживания заполнены запчастями только на 20-30%.

«Большой поток китайских автомобилей в Россию существенно усложняет задачу подготовки комплектующих. Точную цифру заполняемости складов назвать сложно, но нового „китайца“ обслужить нечем», - приводит издание слова члена правления Союзе автосервисов Ильи Плисова.

Специалисты назвали одной из причин, которая затрудняет стабильный импорт, перегруженность железнодорожных путей. Тем не менее представители Российских железных дорог (РЖД) сообщают, что примерно 98% грузов приходят вовремя.

Кроме того, отмечается, что качество и сроки ремонта китайских машин могут зависеть от особенностей производителей, которые не всегда сообщают о каких-либо изменениях в конструкции, из-за чего закупленные запчасти зачастую не подходят.

Напомним, ранее появилось сообщение, что в этом году на рынке резко выросло количество поддельных автозапчастей и технических жидкостей. Отмечалось, что по отдельным группам доля подделок доходит до 50%.