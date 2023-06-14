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НовостиОбщество14 июня 2023 9:36

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, что депутат Делимханов жив и находится в Чечне

Военный заявил, что Делимханов прямо сейчас едет на встречу с Кадыровым
Сергей КУДРИН
Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, что депутат Делимханов жив и находится в Чечне

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, что депутат Делимханов жив и находится в Чечне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив, с ним всё в порядке, и сейчас он находится в Чечне. По словам военного, Делимханов направляется на встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом Алаудинов заявил агентству ТАСС.

«Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике - поехал к Рамзану Ахматовичу. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают», - заявил Алаудинов журналистам.

Напомним, в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о том, что Делимханов был ранен в зоне проведения спецоперации, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в публичное поле, заявив что не может связаться с Делимхановым.

Ранее KP.RU сообщил о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин также опроверг сообщения о ранении своего коллеги.