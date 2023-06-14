Лукашенко рассказал, где проходит обучение его сын Николай, фото: EAST NEWS/Архив КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, где учится его сын Николай. Как подчеркнул белорусский лидер, Николай Лукашенко учится в Китае, в одном из лучших вузов страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете», - заявил Лукашенко журналистам.

Ещё в 2022 году президент Белоруссии с гордостью рассказывал, что у его сына очень хорошие познания в сфере химии и биологии, а в феврале 2023 года Лукашенко заявил, что Николай изучает биотехнологии по совместной программе между Белоруссией и Китаем.

Ранее KP.RU сообщил о том, что младший сын Лукашенко Николай учится в БГУ, на биологическом факультете, проходя обучение по китайской программе биотехнологий. Президент Белоруссии крайне лестно оценивает достижения китайских специалистов в этой сфере.