Постпред в Вене: Россия планирует провести демонстрацию в ОБСЕ трофейного Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия на форуме ОБСЕ не станет ограничиваться показом боеприпасов РСЗО HIMARS, сторона планирует организовать демонстрацию трофейного немецкого танка Leopard при необходимости вразумить европейцев, поддерживающих украинский терроризм. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Гаврилов на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасностипредставил фрагменты боеприпасов к РСЗО HIMARS, чтобы доказать преступления Киева при спонсорстве США. По его словам, если будет необходимо, то Россия не ограничится показом только боеприпасов и организует демонстрацию немецкого танка Leopard.

Дипломат также напомнил, что в Донбассе с 2014 года фиксировались факты преступлений Украины, о них говорили не только правозащитникам, но и ООН, и Международному Комитету Красного Креста, однако никакой реакции не было. По его словам, Россия и дальше будет требовать объективно оценить действия киевских властей.

"Но самое действенное средство, позволяющее вразумить европейцев, - это продолжение специальной военной операции и уничтожение Вооруженными силами Российской Федерации поставляемой Западом военной техники с последующим истощением оружейных запасов НАТО и ЕС", - заключил Гаврилов, пишет РИА Новости.

Несколько дней назад российское Минобороны опубликовало видео осмотра трофейных немецких танков Leopard, подбитых в ходе недавних попыток ВСУ прорвать оборону российской армии на запорожском направлении.