Видео с захваченными немецкими танками Leopard опубликовало Минобороны России

Минобороны опубликовало видео захвата российскими войсками немецких танков Leopard Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео осмотра трофейных немецких танков Leopard, подбитых в ходе недавних попыток ВСУ прорвать оборону российской армии на запорожском направлении.

“Вот он фрицевский нахваленный "Леопард" <...> Слава России!” — сказал один из российских военных, стоя в паре метров от немецкого танка. Также рядом с Leopard стояли подбитые американские БМП Bradley.

“Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, недавно издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии после начала наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая не очень подходит для активного наступления в климатических условиях Украины.

Британское издание The Telegraph отметило, что авангард ВСУ состоит из танков Leopard, которые не подходят для движения по большому болоту, образовавшемуся из-за обильных дождей на востоке и юге Украины, снова лишивших ВСУ возможности проводить наступательные действия.