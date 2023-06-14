Эрдоган: Турция не пустит Швецию в НАТО без выполнения ею своих обязательств Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, встречаясь с журналистами после возвращения из рабочей поездки в Азербайджан, заявил о том, что Анкара не изменит своего отношения по вопросу вступления Швеции в НАТО до тех пор, пока не будут выполнены обещания по борьбе с терроризмом.

«Недавно, как вы знаете, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был моим гостем в Долмабахче в Стамбуле. Мы сказали ему, что если вы ожидаете, что мы ответим на ожидания Швеции, то прежде всего Швеция должна уничтожить деятельность этой террористической организации», - заявил Эрдоган.

Напомним, речь идёт о Рабочей партии Курдистана, организации, считающейся в Турции террористической, и запрещённой на территории государства. Как отметил Эрдоган, во время его беседы со Столтенбергом в Швеции проходили демонстрации представителей этой организации, что делает невозможным изменение подхода к вступлению этой страны в НАТО со стороны Анкары.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 3 июня 2023 года Эрдоган принял присягу и вновь официально вступил в должность президента Турции, победив на выборах.