ЕС собирается ограничить финансирование Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз собирается ограничить финансирование Косово, а также прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации. Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Как заявил дипломат, премьер-министр Альбин Курти не смог принять «решительных мер» для деэскалации, поэтому Евросоюз подготовил несколько мер, «которые могут быть приняты незамедлительно» и предусматривают «приостановку визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово».

Стано отметил, что данные меры в отношении Косово не являются санкционными ограничениями и могут быть отменены при принятии необходимых шагов со стороны косовских властей. При этом европейский дипломат не исключил, что подобные меры могут принять и в отношении Сербии.

Напомним, ранее Турция по запросу Североатлантического альянса направила батальон сил спецназначения в Косово.