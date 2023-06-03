Минобороны Турции по просьбе НАТО направит батальон спецназа в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Турции по запросу Североатлантического альянса направит батальон сил спецназначения в Косово 4-5 июня 2023 года. Об этом в субботу, 2 июня, сообщило турецкое военное ведомства.

«В ответ на поступивший после событий в Косово запрос Объединенного генштаба НАТО в Неаполе батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был назначен в качестве резервного», - сказано в заявлении министерства.

Сообщается, что батальон сил спецназначения собираются направить на базу Султана Мурада в Косово 4-5 июня 2023 года. В министерстве также отметили, что Турция призывает все стороны конфликта к сдержанности.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности блока направить дополнительно 700 военных в Косово. Незадолго до этого президент Сербии Александр Вучич созвал совет пяти западных стран - ФРГ, Италии, Франции, Великобритании и США, заявив, что эти страны ответственны за Приштину, и им ее усмирять.