В Тюменской области снова горит село Успенка

До приезда спасателей жители сами бросились тушить лес Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тюменской области загорелся лесной массив у села Успенка. Минувшей ночью местные жители рассказали, что неподалеку от населенного пункта бушевал природный пожар. Людям даже пришлось тушить его самостоятельно, пока они ожидали спасателей, пишет «Наш город».

Отметим, в Тюменской области до сих пор регистрируют возгорания в лесах. Противопожарный режим продлен до 24 июня 2023 года, но некоторое время назад власти сняли режим ЧС в Тюменской области, так как ситуацию с возгораниями удалось стабилизировать. Однако жителям все еще запрещено ходить в леса и разводить костры.

Согласно последним данным, в Тюменской области действовали два лесных пожара, каждый из них был локализован на площади более 20 гектаров земли. Очаги возгорания зарегистрированы в четырех районах: Вагайском, Сладковском, Тюменском и Уватском. К тушению огня привлечены 183 человека и 52 единицы техники. Окончательно в регионе потушено 11 природных пожаров.

Напомним, в прошлый раз пожар в селе Успенка уничтожил 13 жилых домов.