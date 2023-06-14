Лукашенко: в стамбульском соглашении России и Украины были договоренности по Крыму

Александр Лукашенко рассказал о былых планах России и Украины по Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект стамбульского договора о прекращении боевых действий весной 2022 года предполагал договоренности России и Украины по крымскому вопросу и Донбассу. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нормальный (договор). Даже по Крыму - аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России", — сказал Лукашенко в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Белорусский лидер отметил, что парафированный документ ему лично передал президент России Владимир Путин. Глава российского государства накануне отметил, что документ был "неплохим", однако киевские власти "выбросили его потом, и все".

Напомним, 13 июня Владимир Путин подписал законопроект о денонсации договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе, который был заключен в декабре 2003 года.