Голикова сообщила о снижении смертности от онкологии в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смертность от онкологических новообразований за четыре года в России упала на 4,6%. Об этом в среду, 14 апреля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Одногодичная летальность в России снизилась на 14%. За последний год количество обследованных онкологических пациентов возросло на 18,1%. И, конечно, как следствие, это снижение смертности от новообразований за четыре года на 4,6%», — заявила вице-премьер, уточнив, что в Москве данный показатель составляет 11,2%.

Голикова назвала такие данные серьезным показателем, отметив, что они означают, что Москва, по сравнению с другими российским регионами, делает большой вклад в снижение смертности от онкологии.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что разрыв между городским и сельским населением в показателях детской смертности в стране стал минимальным, назвав такие показатели «хорошим трендом».