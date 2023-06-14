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НовостиПолитика14 июня 2023 11:45

Захарова призвала Францию объяснить цель визита Макрона на саммит БРИКС

В МИД России назвали возможную поездку Макрона на саммит "троянским конем"
Дарья ЧИПУРНАЯ
МИД России призвал Париж объяснить желание Макрона посетить саммит БРИКС

МИД России призвал Париж объяснить желание Макрона посетить саммит БРИКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Париж объяснить Москве, почему президент Франции Эммануэль Макрон хочет посетить 15-й саммит БРИКС.

"Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь? Это пусть они сами и расскажут. Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Сайт KP.RU писал о том, что Макрон сообщил о своем желании присутствовать на саммите БРИКС президенту ЮАР Сирилу Рамафосу, чем его сильно удивил. Французский лидер пока не получил ответа от южноафриканского коллеги.

Напомним, ближайший саммит глав государств БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ранее сообщалось, что заявку на вступление в группу подал Египет.