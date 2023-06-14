Захарова призвала Францию объяснить цель визита Макрона на саммит БРИКС

МИД России призвал Париж объяснить желание Макрона посетить саммит БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Париж объяснить Москве, почему президент Франции Эммануэль Макрон хочет посетить 15-й саммит БРИКС.

"Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь? Это пусть они сами и расскажут. Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Сайт KP.RU писал о том, что Макрон сообщил о своем желании присутствовать на саммите БРИКС президенту ЮАР Сирилу Рамафосу, чем его сильно удивил. Французский лидер пока не получил ответа от южноафриканского коллеги.

Напомним, ближайший саммит глав государств БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ранее сообщалось, что заявку на вступление в группу подал Египет.