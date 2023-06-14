Блогер Соболев рассказал о конфликтах с родителями из-за отказа эмигрировать в США Фото: из соцсетей

Известный российский блогер Николай Соболев* рассказал о возникновении конфликтов со своими родителями из-за отказа эмигрировать в Соединенные Штаты. Этим блогер поделился в интервью Лилии Абрамовой на YouTube-канале Татарка FM.

— Моим родителям 62 года и все, чего они хотят сейчас это спокойствие, которое они никак не получают в любом случае, потому что я остаюсь в России. Это главная их причина для головной боли и главная причина наших конфликтов, — поведал Соболев.

Его родители переехали жить в Америку еще более десяти назад, а разногласия начались после того, как Николая Соболева Минюст России включил в реестр иностранных агентов, но блогер рассказал, что неоднократно пытался успокоить близких.

Напомним, что Минюст внес блогера в список иноагентов третьего февраля 2023 года. Причиной этому стали его выступления в поддержку Украины и деструктивные действия, которые угрожали целостности Российской Федерации.

*Внесен Минюстом России в список иностранных агентов.