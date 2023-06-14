Песков: Крым - российский регион, он не может быть никем арендован

Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко про Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что весной 2022 года Россия и Украина в рамках проекта стамбульского договора обсуждали аренду Крыма.

Песков сообщил журналистам, что возможность аренды Крыма не обсуждалась двумя делегациями.

"Крым - это российский регион, он не может быть никем арендован", - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Владимир Путин передал Александру Лукашенко парафированный документ, заключающий в себе проект стамбульских договоренностей.