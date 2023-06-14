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НовостиПолитика14 июня 2023 12:37

Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании

Жесты доброй воли России не могут быть бесконечными
Сергей КУДРИН
Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании

Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия может выйти из зерновой сделки окончательно, после завершения нынешнего её этапа. Об этом заявил в среду, 14 июня 2023 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается (вопрос о выходе из сделки). Продвижения пока нет», - заявил Песков.

Таким образом, добавил пресс-секретарь Путина, Россия вполне может покинуть зерновую сделку после её завершения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин назвал главную причину участия России в зерновой сделке.