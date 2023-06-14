Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия может выйти из зерновой сделки окончательно, после завершения нынешнего её этапа. Об этом заявил в среду, 14 июня 2023 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается (вопрос о выходе из сделки). Продвижения пока нет», - заявил Песков.

Таким образом, добавил пресс-секретарь Путина, Россия вполне может покинуть зерновую сделку после её завершения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин назвал главную причину участия России в зерновой сделке.