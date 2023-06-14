Минюст разъяснил отказ суда исключить Слепакова* из реестра иноагентов

Семен Слепаков* остался иноагентом по решению суда Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение внести комика Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщило Министерство юстиции РФ, сославшись на мотивировочное решение суда.

В Минюсте сообщили ТАСС, что Слепаков является физическим лицом, который получил поддержку от иностранного источника, а также распространял негативные мнения о спецоперации и участвовал в их создании.

Суд счел действия Минюста в порядке закона и отказал Слепакову в снятии статуса иноагента, который он получил 14 апреля 2023 года.

Кроме того, суд посчитал несостоятельными доводы комика о том, что он якобы не был извещен Минюстом о принятом решении по новому статусу. Ему, как и другим попавшим в этот список, в соответствии с законодательством РФ, было выслано уведомление в течение 5 рабочих дней.

Ранее KP.RU писал о том, что 14 июня Московский суд отказал певице Земфире* в снятии статуса иноагента.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента