Прокуратура Берлина проверяет лидера Rammstein Линдеманна по делу об изнасиловании

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн проходит проверку по статье об изнасиловании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и домогательствах. Об этом сообщила немецкая газета Der Taggespiegel.

Прокуратура Берлина начала расследование по подозрению в нарушении статьи 177 уголовного кодекса Германии. Речь идет о сексуальных домогательствах, принуждении к сексу и изнасиловании.

За последние несколько недель в адрес 60-летнего Линдеманна поступило несколько обращений в следственные органы и прокуратуру Берлина по поводу домогательств.

Сначала на Линдеманна заявила 24-летняя ирландка, написав в соцсетях, что проснулась в постели с солистом после коктейля с наркотиками с гематомами на теле. Затем крупные немецкие СМИ выпустили расследование в отношении певца, уличив его в участии в секс-вечеринках, на которые были приглашены отобранные им по фотографиям девушки. Сайт KP.RU писал о том, что организацией этих вечеринок занималась "русская вербовщица".