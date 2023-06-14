Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: с начала наступления потери ВСУ составляют десять к одному Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины несут огромные потери после попыток наступления. Сейчас они достигают около десяти к одному. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

— Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожаются. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному, — подчеркнул Джонсон.

Также по его словам именно это и станет причиной полного провала украинской операции. На данный момент все попытки прорыва подразделений ВСУ не увенчались успехом. Возможной причиной провалов эксперт назвал нехватку поддержки с воздуха.

Помимо этого Джонсон заявил, что украинские войска не обладают нужным количеством мобильной артиллерии и систем ПВО, чтобы проводить какие-либо наступательные операции.

Ранее Владимир Путин заявил, что потери украинской армии в десятки раз превышают российские. Он добавил, что обычно уровень безвозвратных потерь не превышает 30 процентов, а у ВСУ он сейчас составляет примерно половину.