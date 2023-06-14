Стас Пьеха публично попросил прощения после больницы

Стас Пьеха вышел на связь из больницы после госпитализации Фото: Олег ЗОЛОТО

Певец Стас Пьеха на личной странице в соцсетях обратился ко врачам Боткинской больницы, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии 11 июня 2023 года из-за проблем с сердцем.

42-летний артист поблагодарил специалистов больницы за высочайший уровень профессионализма, теплый подход и "прекрасный результат обследования".

"Никогда мы не заходили еще так далеко и с такой точностью", - отметил Пьеха. - "Мне подарили много надежды и верных мыслей, теперь буду верить только в лучшее!"

Также артист в своей публикации уделил особое внимание диагнозу.

"Спасибо специалистам за понимание того, что у меня не было инфаркта, и что лечить надо ЦНС и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адрено-рецепторы. А сердце, на сей раз, еще поработает. ... Ребята, будьте здоровы, не курите, занимайтесь спортом", - заключил Пьеха.

Ранее сайт KP.RU рассказал, почему Стас Пьеха на самом деле оказался в больнице после нескольких лет наркозависимости.