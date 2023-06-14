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НовостиЗвезды14 июня 2023 17:51

Стас Пьеха публично попросил прощения после больницы

Стас Пьеха после госпитализации поблагодарил врачей за помощь
Дарья ЧИПУРНАЯ
Стас Пьеха вышел на связь из больницы после госпитализации

Стас Пьеха вышел на связь из больницы после госпитализации

Фото: Олег ЗОЛОТО

Певец Стас Пьеха на личной странице в соцсетях обратился ко врачам Боткинской больницы, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии 11 июня 2023 года из-за проблем с сердцем.

42-летний артист поблагодарил специалистов больницы за высочайший уровень профессионализма, теплый подход и "прекрасный результат обследования".

"Никогда мы не заходили еще так далеко и с такой точностью", - отметил Пьеха. - "Мне подарили много надежды и верных мыслей, теперь буду верить только в лучшее!"

Также артист в своей публикации уделил особое внимание диагнозу.

"Спасибо специалистам за понимание того, что у меня не было инфаркта, и что лечить надо ЦНС и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адрено-рецепторы. А сердце, на сей раз, еще поработает. ... Ребята, будьте здоровы, не курите, занимайтесь спортом", - заключил Пьеха.

Ранее сайт KP.RU рассказал, почему Стас Пьеха на самом деле оказался в больнице после нескольких лет наркозависимости.