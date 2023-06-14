Лавров назвал условие, при котором Россия не продлит зерновую сделку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не станет продлевать зерновую сделку, если она не заработает в полной мере до 17 июня. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках 46-го заседания совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"Если стамбульский пакет не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - заявил Лавров.

Глава МИД также отмети, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект, и лишь 3% зерна направляется в беднейшие страны.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что президент России Владимир Путин на встрече с военкорами назвал истинные цели участия РФ в стамбульской инициативе по зерну. По словам российского лидера, зерновая сделка реализуется не ради Украины, а ради беднейших стран мира. При этом Путин добавил, что Москва сейчас действительно задумывается над выходом из соглашения.