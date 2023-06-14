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НовостиПолитика14 июня 2023 18:04

Лавров назвал условие, при котором Россия не продлит зерновую сделку

Лавров: Россия не продлит зерновую сделку, если она не заработает до 17 июля
Дарья ЧИПУРНАЯ
Лавров назвал условие, при котором Россия не продлит зерновую сделку

Лавров назвал условие, при котором Россия не продлит зерновую сделку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не станет продлевать зерновую сделку, если она не заработает в полной мере до 17 июня. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках 46-го заседания совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"Если стамбульский пакет не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - заявил Лавров.

Глава МИД также отмети, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект, и лишь 3% зерна направляется в беднейшие страны.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что президент России Владимир Путин на встрече с военкорами назвал истинные цели участия РФ в стамбульской инициативе по зерну. По словам российского лидера, зерновая сделка реализуется не ради Украины, а ради беднейших стран мира. При этом Путин добавил, что Москва сейчас действительно задумывается над выходом из соглашения.