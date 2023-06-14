Гендиректор Swarovski Назард заявил, что компания завершила уход из России Фото: REUTERS

Компания Swarovski завершила уход своего бизнеса из России. Об этом сообщили в Австрийском агентстве печати со ссылкой на генерального директора компании Алексиса Назарда.

— По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился, — сказано в сообщении.

О намерении полностью прекратить работу компании в России Алексис Назард заявил еще девятого марта 2023 года, при этом он не уточнял сроки, в которые будут предприниматься необходимые меры по сворачиванию бренда Swarovski в стране.

Он заявил, что причиной такого решения стала невозможность поддержки ранее замороженного бизнеса. При этом генеральный директор заверил, что уход будет соответствовать всем законам Российской Федерации, включая все экономические санкции и прочие торговые ограничения.