Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 20:04

Гендиректор Swarovski Назард заявил, что компания завершила уход из России

О прекращении бизнеса в России компания объявила в марте 2023 года
Роман ПОЛОСИКОВ
Гендиректор Swarovski Назард заявил, что компания завершила уход из России

Гендиректор Swarovski Назард заявил, что компания завершила уход из России

Фото: REUTERS

Компания Swarovski завершила уход своего бизнеса из России. Об этом сообщили в Австрийском агентстве печати со ссылкой на генерального директора компании Алексиса Назарда.

— По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился, — сказано в сообщении.

О намерении полностью прекратить работу компании в России Алексис Назард заявил еще девятого марта 2023 года, при этом он не уточнял сроки, в которые будут предприниматься необходимые меры по сворачиванию бренда Swarovski в стране.

Он заявил, что причиной такого решения стала невозможность поддержки ранее замороженного бизнеса. При этом генеральный директор заверил, что уход будет соответствовать всем законам Российской Федерации, включая все экономические санкции и прочие торговые ограничения.