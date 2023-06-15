Хакеры из Killnet, Revil и Anonymous Sudan анонсировали масштабную атаку на европейские банки

Несколько хакерских группировок намерены атаковать банковскую систему ЕС. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Хакерские группировки Killnet, Revil и Anonymous Sudan намерены провести масштабную атаку на европейские банки. Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что представитель группировки Killnet заявил, что европейская банковская система еще не сталкивалась с такими проблемами, которые ожидают ее в результате планирующихся действий хакеров. Представитель группировки Revil заявил, что целью атаки станет банковская система ЕС, так как деньги стали причиной того, что «мир сошел с ума».

Лидер Killnet подтвердил изданию, что атаку на банковскую систему, которая может стать самой крупной в истории, предполагается начать в ближайшие 48 часов.

Тем временем WSJ сообщила, что за пять лет северокорейские хакеры за счет криптоатак смогли украсть свыше трех миллиардов долларов, причем примерно половина из украденных средств была направлена на финансирование ракетной программы КНДР.