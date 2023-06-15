В Братске задержали владельца кафе после отравления 62 человек шаурмой

Задержан владелец кафе, где 62 человека отравились шаурмой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Братске правоохранительные органы задержали владельца кафе быстрого питания, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Напомним, вначале речь шла об 11 пострадавших от употребления некачественной шаурмы в Братске.

По состоянию на утро 15 июня число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 62 человек. 29 человек госпитализированы, среди них пятеро детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В точке общепита отобраны пробы продуктов, воды, а также смывы с кухонных приборов и техники, которые направят на лабораторные исследования.

«Жар подскочил под 39, болело все тело». Вот что пострадавшие рассказали о массовом отравлении шаурмой в Братске.

Тем временем управление Роспотребнадзора выявило нарушения в кафе «Шаурму хочу», где 13 и 14 июня отравились жители Братска. Заведение временно закрыто.