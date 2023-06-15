Мошенники в России начали использовать ChatGPT для фишинговых атак Фото: REUTERS

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова заявила, что мошенники в России начинают использовать ChatGPT для фишинговых атак.

Эксперт отметил, что искусственный интеллект (ИИ) приносит как возможности, так и угрозы. По ее словам, нейросеть способна очень быстро формировать, а также перестраивать наборы слов.

«Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее значит, это фишинг», - уточнила управляющий директор в беседе с РИА Новости, сообщив, что с применением ChatGPT ошибок в подобных письмах стало гораздо меньше.

Кулашова заявляет, что нейросеть используют в целевом фишинге при атаке на какую-нибудь организацию. Как она отметила, таким действиям можно противостоять, а само применение таких технологий остается пока дорогим.

Напомним, в январе этого года россияне подверглись самой массовой фишинговой атаке в истории Telegram, тогда как ранее подобные атаки были локальными.