Рябков заявил о желании почти 20 стран присоединиться к БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что около 20 стран выразили желание присоединиться к группе БРИКС.

Рябков отметил, что список кандидатов на вступление в группу БРИКС продолжает расширяться и на сегодняшний день. По его словам, количество заинтересованных в этом государств приближается к двум десяткам.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться … Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства в беседе с ТАСС.

Напомним, четыре страны Бразилия, Россия, Индия и Китай в 2006 году основали группу БРИК с для углубления экономического сотрудничества, а в 2011 году группа была преобразована в БРИКС после вступления Южно-Африканской Республики (ЮАР). Накануне Москва поддержала заявку Египта на вступление в группу.