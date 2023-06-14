Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

Россия одобрила заявку Египта на вступление в группу БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация поддержала заявку Египта на вступление в группу БРИКС. Об этом сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко.

Российский дипломат сообщил "РИА Новости", что вступление Египта в БРИКС может состояться после того, как внутри группы будут согласованы все критерии и процедуры приема новых стран.

"Поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения", — отметил Борисенко.

Посол РФ в Каире отметил, что для Египта это сотрудничество окажется чрезвычайно полезным, как и для самих членов группы. "Не говоря уже о его стратегическом положении в мире благодаря Суэцкому каналу, тоже станет очень важным приобретением", — заключил он.

Напомним, в 2006 году четыре страны Бразилия, Россия, Индия и Китай основали группу БРИК с целью углубления экономического сотрудничества. В 2011 году БРИК преобразовался в БРИКС за счет вступления Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Ранее KP.RU писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон захотел посетить 15-й саммит БРИКС в ЮАР, на что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "троянским конем".