Госпитализированный после курения вейпа школьник умер в больнице Саратова Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Госпитализированный после курения вейпа 15-летний подросток скончался в четверг, 15 июня, в больнице Саратова. Об этом сказано в заявлении Следственного управлении СК России по региону.

«По предварительным данным, 29 мая в медицинское учреждение был доставлен 15-летний мальчик с диагнозом - отравление неясной этиологии, отек легких. Несмотря на оказание медицинской помощи подросток скончался 15 июня», - сказано в сообщении следователей.

В заявлении отмечается, что по факту смерти была организована проверка, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Министр здравоохранения региона Олег Костин ранее сообщила, что вечером 29 мая 2023 года в реанимацию областной детской клинической больницы в Саратове был доставлен подросток 15 лет, который находился в крайне тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что его состояние ухудшилось после курения вейпа в компании друзей. Сердце школьника дважды отказывалось работать, но медики смогли его запустить, а позже его ввели в искусственную кому.