Столтенберг: гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии каких-либо гарантий вступления Швеции в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля 2023 года, однако отметил, что блок активно работает над появлением таких гарантий.

Как заявил Столтенберг, Стокгольм выполнил все требования Анкары, отменив ограничения на поставки оружия, изменив конституцию, а также введя антитеррористические законы.

«Поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», - заявил генсек альянса в четверг, 15 июня.

Напомним, днем ранее, 14 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит отношения по вопросу вступления Швеции в Североатлантический альянс, пока не будут выполнены обещания по борьбе с терроризмом.