NYT: атомная энергетика США сохраняет зависимость от российского ядерного топлива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, несмотря на желание разорвать экономические связи с РФ, продолжают закупать российское ядерное топливо. Таким образом США продолжают зависеть от поставок обогащенного урана из РФ, пришли к выводу в The New York Times.

Авторы издания пишут, что компании из США все еще платят примерно по 1 млрд долларов в год за российское ядерное топливо. По их данным, из РФ импортируется порядка трети обогащенного урана, который необходим для закрытия потребностей Соединенных Штатов.

В издании считают, что США нужно будет свыше 10 лет для того, чтобы реализовать объемы топлива, сравнимые с теми, которые производит «Росатом».

Сайт KP.RU ранее писал о том, что власти США хотят сократить зависимость от ядерного топлива из России за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории страны.

Также сообщалось о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными проблемами для атомной энергетики, если Россия прекратит поставки обогащенного урана в страну.