Самарская область подписала на ПМЭФ первые соглашения на 35 млрд рублей

В Самарской области будет создан кластер беспилотной авиации. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 15 июня 2023 года, в первый день работы Санкт-петербургского международного форума команда правительства Самарской области уже подписала первые соглашения. Их общая сумма превысила 35 миллиардов рублей.

Самое крупное соглашение подписано с производителем беспилотных систем «Транспорт будущего». Благодаря этому в регионе будет создан кластер беспилотной авиации, который предполагает полный цикл производства БПЛА. Объем инвестиций составит 20 миллиардов рублей и будет создано около одной тысячи рабочих мест.

— Проект уже реализуется. Мы рассчитываем, что к концу года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области, — сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Помимо беспилотников, предусмотрено создание еще и отечественной комплектующей базы. Отмечается, что Самарская область становится одним из главных по развитию научно-производственных центров беспилотных авиационных систем.

Также глава региона Дмитрий Азаров подписал соглашение с гендиректором ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов». Это привлечет в регион более 13,6 миллиардов рублей инвестиций и трудоустроит 1265 человек. В особой экономической зоне Тольятти появится один из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур.

В результате реализации третьего проекта в экономику Самарской области будет вложено более 2 миллиардов рублей. Их принесет региону строительство распределительного центра группы компаний «Х5» на территории логистического парка «Преображенка-2». Проект предусматривает создание 1500 рабочих мест. Запустить центр планируется в 4 квартале 2023 года.