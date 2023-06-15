Tages-Anzeiger: депутаты в Швейцарии предпочти обед выступлению Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты от Швейцарской народной партии не присутствовали в зале во время видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, решив уйти на обед. Об этом рассказали в швейцарской газете Tages-Anzeiger.

При этом глава фракции Томас Эши предупреждал о том, что депутаты проигнорируют это выступление Зеленского, поскольку хотят уделить больше времени еде и отдыху.

— Подавляющее большинство депутатской группы воздержится от выступления, — заявил лидер парламентской группы SVP Эши.

Само же выступление президента Украины транслировалось не в рамках основного заседания, а именно во время обеденного перерыва.

Стоит напомнить, что организаторы фестиваля в Сан-Ремо в феврале 2023 года вовсе отказали Владимиру Зеленскому, который хотел выступить со своим видеообращением в последний день мероприятия. Жители Италии даже создали специальную петицию против его выступления.