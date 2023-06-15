Максим Протасов: продукция "Халяль" проходит дополнительную проверку Роскачеством

Глава Роскачества Максим Протасов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вся продукция "Халяль" проходит дополнительную инспекционную проверку Роскачеством. Об этом "Комсомольской правде" заявил глава Роскачества Максим Протасов на полях ПМЭФ-2023.

- Халяль – это дозволенная, разрешенная продукция, услуги, образ жизни. Дозволенные, разрешенные в соответствии с этикой ислама, для мусульманина. В эти требования входит и набор требований к продуктам питания, - сказал Протасов "КП", добавив, что в эту отрасль входит не только продукты питания, но и косметика, фармацевтика, медицина, а также гостиничные услуги, разрешенные мусульманам.

Глава Роскачества отметил, что продукция со знаком "Халяль" проходит дополнительную проверку. И чтобы это действительно было реализовано, в мае Роскачество официально зарегистрировало орган по сертификации "Роскачество - Халяль".

- Мы зарегистрировали знак Роскачества «Халяль», который теперь на рынке будет являться точным, четким обозначением, что данный товар, данная услуга действительно прошли эту инспекционную проверку, для того чтобы не было каких-то рисков или сомнений со стороны потребителей, - сказал Протасов.

Протасов отметил, что международные стандарты халяля существуют во многих странах мира.

В отрасль халяль, естественно, входит и косметика, и фармацевтика, и медицина, и гостиничные услуги. И это все включает в себя требования, какими услугами можно пользоваться мусульманину. В этом смысле такие международные халяльные стандарты существуют во многих странах мира.

Мы зарегистрировали знак Роскачества «Халяль», который теперь на рынке будет являться точным, четким обозначением, что данный товар, данная услуга действительно прошли эту инспекционную проверку, для того чтобы не было каких-то рисков или сомнений со стороны потребителей.