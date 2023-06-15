«Автобус в ад»: в Польше убрали «число дьявола» с маршрута после жалоб верующих

В Польше разгорелся скандал из-за автобуса №666 в Хель Фото: СОЦСЕТИ

В Польше разгорелся скандал из-за автобусного маршрута №666 до города Хель. Верующие христиане начали протесты требуя убрать «число дьявола». Об этом рассказали в издании The Guardian.

Оператор принял решение поменять номер и название «автобуса в ад», но уже вскоре пожалел об этом решении и хочет вернуть популярное «проклятое» название.

Христиане возмутились не только номером автобусного маршрута, но и тем, что название местности в которую он следует с английского звучит как слово «Ад». После протестов оператор заявил, что маршрут с 24 июня будет курсировать под номером 669, однако уже подумывает над возвращением скандального «дьявольского номера».

Сама же линия с этим номером начала действовать еще с 2006 года и изначально была местной шуткой, а позже стала привлекать туристов из Польши и даже других стран. Автобусная компания уже заявила, что это была реклама для всего мира, но неизвестно, был ли номер случайным или преднамеренным маркетингом.

Ранее стало известно о скандале с болельщиками польского футбольного клуба «Шленск». На одном из матчей они показывали баннер с призывом не помогать Украине. При этом местные болельщики уже не раз устраивали антиукраинские перформансы.