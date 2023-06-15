На «АвтоВАЗе» рассказали, как будет называться новый автомобиль Lada

Новое семейство автомобилей "АвтоВАЗа" получит название Lada Iskra Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в четверг, 15 июня, рассказал, что новое семейство автомобилей, которое придет на смену Lada Granta, будет называться Lada Iskra.

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra», - сказал глава компании в кулуарах ПМЭФ-2023.

По словам Соколова, соответствующее решение уже утвердило правление «АвтоВАЗа». Он также добавил, что производство новинки начнется в конце 2024 года, а продажи, как ожидается, стартуют в 2025 году.

Глава «АвтоВАЗа» также поделился тем, как будет выглядеть Lada Iskra. По словам Соколова, дизайн нового семейства автомобилей будет перекликаться с Lada Vesta, которая является флагманом продуктовой линейки автопроизводителя.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» представил новую модель Lada, основанную на базе Vesta. Новый автомобиль получил название Aura и отличается удлиненным корпусом и рядом других нововведений.

Позже Соколов назвал стоимость Lada Aura. Он сообщил, что цена автомобиля существенно превысит два миллиона рублей.