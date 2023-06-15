Мединский заявил, что в школьный учебник истории добавят новый День Победы

Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые за последние 20 лет Министерство просвещения России анонсировало выпуск единого государственного учебника по истории. В нем будет много новых глав, в том числе и про СВО, а также туда добавят новый День Победы. Об этом рассказал «Комсомольской Правде» помощник президента России Владимир Мединский на ПМЭФ-2023.

— Там герои появятся, там люди появятся, будут ссылки, в том числе, с QR-кодами на художественные фильмы, на сериалы, на литературу художественную, которую можно почитать. Все это в порядке эксперимента вот с колес мы сейчас за три месяца этот учебник делаем для старших классов, — подчеркнул Мединский.

Уже после этого, по его словам, будет более спокойная работа над создание учебников для всех классов, начиная с пятого и по выпускной.

Он также подчеркнул, что еще с 2014 года в учебнике старый текст меняется примерно на 50-70 процентов, а остальная информация собирается и оставляют только самое лучшее.

Помимо этого из учебника убирают всю ненужную информацию, поскольку там было слишком много статистика, а теперь там будет куда больше информации на страницу текста.