Президент США Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в грубой форме отреагировал на вопрос журналиста, касающийся подозрений в коррупции, об этом сообщил телеканал Fox News.

По окончании мероприятия в Белом доме репортер спросил у президента США, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве «большого человека».

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?», - заявил Байден.

Как писал сайт KP.RU, 13 июня американский конгрессмен Ронни Джексон потребовал от правоохранительных органов обнародовать записи переговоров президента Джо Байдена с руководством украинской компании Burisma, если таковые находятся в распоряжении ФБР.

Напомним, с 2014 по 2019 годы сын Джо Байдена - Хантер Байден был членом совета директоров крупнейшего украинского энергоконцерна Burisma, заработав на этом $2 миллиона. В эти годы Байден-старший был вице-президентом Америки.

В 2016 году Джо Байден отказывался выделять Украине очередную порцию кредитных денег только потому, что в Киеве не хотели увольнять генпрокурора Виктора Шокина, который инициировал расследование в отношении Burisma, руководство которой он подозревал в коррупции и уклонении от уплаты налогов.