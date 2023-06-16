DM: украинцы пожаловались, что их детей учат русского языку в школах Британии

Daily Mail: украинцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен рассказал, что беженцы с Украины жалуются на то, что в Британии их детей заставляют учить русский язык. В своей статье журналист указал, что украинцы возмущены подобным выбором на фоне политической ситуации.

“В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? <…> Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в данный момент это бестактно”, — приводит Крэйвен слова одной из матерей.

Также родители жалуются, что дети узнают из школ о существовании “ста полов”, а одной из целей школьной программы является создание условий, чтобы “ученики чувствовали себя в равной степени значимыми”.

Представитель одной из британских школ уточнил изданию, что в начале года в школах преподавали и украинский язык, поэтому посчитали уместным уделить внимание и русскому языку.

Напомним, в некоторых городах Украины также активно пытаются убрать русский язык из школьных программ, а с августа 2022 года русский язык попал под запрет для изучения в школах Одесской области, даже факультативно.

При этом в начале 2023 года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил запретить русский язык еще и во всех высших учебных заведениях страны.